Vaz-Roma, il punto: dal blitz di Massara al contratto

Intesa di massima tra Roma e Marsiglia per Vaz: il punto sulla trattativa

La Roma e il Marsiglia hanno raggiunto un’intesa di massima per Robinio Vaz: operazione da 25 milioni di euro (bonus compresi).

Decisivo è stato il blitz di Massara di oggi, 12 gennaio, a Parigi dove ha incontrato gli agenti e la famiglia del giocatore dimostrando di puntare forte su di lui.

Il direttore sportivo si trova tuttora a Parigi per trovare l’intesa sul contratto del calciatore.