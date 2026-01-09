Roma, avanti con fiducia per Robinio Vaz

Entra nel vivo la trattativa tra la Roma e il Marsiglia per Robinio Vaz: i giallorossi vogliono stringere i tempi

Entra nel vivo la trattativa tra la Roma e il Marsiglia per Robinio Vaz. Oggi nuovi contatti tra le parti, che torneranno a sentirsi nella giornata di domani 10 gennaio.

Sul francese, che vorrebbe giocare di più rispetto alle 13 presenze raccolte con l’OM in questa prima parte di stagione, ci sono diverse squadre, sia in Germania che in Premier League. Per questo la Roma cerca di stringere i tempi, e per questo ora i giallorossi stanno cercando di avvicinarsi alle richieste dei francesi.