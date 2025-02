Dagli errori a eroe in Coppa Italia: Vasquez (ri)conquista l’Empoli

L’arrivo dal Guaraní, la gavetta tra Sheffield Wednesday e Ascoli e il cartellino di proprietà del Milan: Devis Vasquez eroe in Coppa Italia con l’Empoli

Anche i guantoni di Devis Vasquez sono stati decisivi nella magica notte dell’Allianz Stadium, che ha permesso all’Empoli di battere la Juventus ai calci di rigore e conquistare, per la prima volta nella propria storia, la semifinale di Coppa Italia.

Arrivato in estate dal Milan dopo i prestiti allo Sheffield Wednesney e Ascoli, il portiere colombiano è uno degli eroi di Coppa. La sua stagione, comunque, ha vissuto qualche alto e basso, ma le parate contro la Juventus gli hanno permesso di (ri)conquistare l’Empoli.

Toccherà anche a Devis Vasquez provare a risollevarti le sorti del club toscano, ora scivolato in zona retrocessione al terzultimo posto in classifica.

Roberto D’Aversa si augura che il passaggio del turno in Coppa Italia possa essere il punto di ripartenza per raggiungere la salvezza. Anche grazie a Devis Vasquez. L’eroe dell’Allianz Stadium si gioca anche il futuro.

Dalla gavetta a eroe: Vasquez si prende l’Empoli

Il primo gennaio 2023 è il giorno che ha cambiato la carriera di Devis Vasquez. A sorpresa, il Milan ha acquistato il classe 1998 dal Guaraní, portandolo in Italia da extracomunitario. In rossonero, però, non trova spazio e quindi il colombiano inizia la gavetta. Prima il prestito allo Sheffield Wednesday poi all’Ascoli in Serie B. Le qualità di Vasquez, però, non passano inosservate. Ecco che, in estate, Torino ed Empoli si sfidano per strapparlo ai rossoneri.

Alla fine l’ha spuntata la squadra di Roberto D’Aversa. l’avvio è da favola. I toscani battono la Roma e fermano Juventus e Fiorentina. Vasquez para e convince. A ottobre arriva anche il primo rigore parato in Serie A. Al Castellani ipnotizza Kvaratskhelia. Poi il calo, individuale e collettivo. Vasquez sbaglia – clamorosamente – contro Torino e Venezia. L’arrivo di Marco Silvestri è un ulteriore segnale: la sua titolarità non è più salda come a inizio stagione. E proprio due panchine di fila (contro Udinese e Atalanta), D’Aversa concede a Vasquez una nuova opportunità. E il colombiano la sfrutta. Guida i compagni dalla porta con sicurezza e leadership, vola sulla punizione di Vlahovic a inizio ripresa: Vasquez tiene a galla l’Empoli. Poi ai rigori si supera, respingendo quello di Yildiz. Vasquez diventa uno degli eroi dell’Empoli nella magica notte di Coppa Italia.

E il futuro tutto da scrivere

Dagli errori alla voglia di rivalsa, nella notte più particolare. Vasquez ha riconquistato l’Empoli e ora ha intenzione di scrivere una nuova pagina della sua storia. Nei prossimi mesi la squadra di D’Aversa si gioca la permanenza in Serie A, Vasquez il futuro. L’Empoli avrà la possibilità di riscattarlo dal Milan (per poco meno di un milione d’euro) e spetterà proprio al colombiano guadagnarselo. Da eroe in Coppa Italia a diventare quello della salvezza: Devis ci prova.