Roma, ufficiale la cessione di Vasquez al Besiktas
È ufficiale il trasferimento di Vasquez al Besiktas: il portiere lascia il club giallorosso in prestito. Il comunicato
Devis Vasquez lascia la Roma dopo soli sei mesi. È ufficiale il trasferimento dell’ex portiere del Milan al Besiktas con la formula del prestito.
Ad annunciarlo è lo stesso club giallorosso, tramite un messaggio sui propri canali ufficiali: “Vasquez ceduto in prestito al Besiktas. In bocca al lupo, Devis!“.
Il portiere, arrivato alla Roma da svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Milan, lascia il club giallorosso senza essere mai sceso in campo.