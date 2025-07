Napoli, Varrà sarà il nuovo collaboratore di Manna

Il club azzurro rinforza l’area tecnica e lo scouting

Un nuovo rinforzo per la dirigenza del Napoli. Fortunato Varrà, ex collaboratore di Pasquale Foggia ai tempi del Benevento ed ex ds del Pontedera, entrerà a far parte dell’area tecnica e scouting.

In sostanza, Varrà entrerà a far parte della squadra mercato del club campione d’Italia e affiancherà Giovanni Manna.

Fortemente voluto dal ds del Napoli – che ha già Antonio Sinicropi come collaboratore -, l’ex Pontederà si occuperà del settore relativo all’entrate e alle uscite.

Con lui ci sarà anche Omar Milanetto.