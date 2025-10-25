Vardy: “Segnare per la Cremonese mi manda al 7° cielo. Ora imparerò l’italiano”

Le emozioni e le dichiarazioni di Vardy dopo il primo gol in Serie A, segnato contro l’Atalanta

Alla quarta partita ufficiale giocata con la maglia della Cremonese, Jamie Vardy ha trovato il tanto atteso primo gol in Serie A.

Un gol che porta anche dei punti, visto il risultato di 1-1 maturato contro l’Atalanta. Al termine della sfida dello Zini, l’attaccante ex Leicester ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Le emozioni dopo la prima rete: “Sono felicissimo per il primo gol, lo sono meno per la mancata vittoria ma abbiamo intrapreso la strada giusta. Mi sento bene, mi alleno per dare il 100% in ogni partita, ogni volta che Nicola mi chiede di giocare sono pronto“.

Differenze tra Serie A e Premier League? Il parere di Vardy: “La Serie A è più tattica, basata sul possesso di palla, in Inghilterra c’è più intensità. Con la Cremonese possiamo fare cose importanti“.

Le parole di Vardy sul primo gol segnato e la lingua italiana

Un simpatico siparietto in chiusura: “In questo momento so dire cose base in italiano: “grazie”, “buongiorno”. Dalla prossima settimana prenderò lezioni ancora più intensamente“.

In sala conferenze, Vardy è tornato sul gol segnato nel secondo tempo: “Segnare per la Cremonese mi manda al 7° cielo”.