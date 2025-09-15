Cremonese, debutto in Serie A per Jamie Vardy
L’attaccante inglese è entrato al posto di Federico Bonazzoli nel corso del secondo tempo di Hellas Verona-Cremonese
La prima volta non si scorda mai. Jamie Vardy debutta con la maglia della Cremonese nel secondo tempo di Hellas Verona-Cremonese, entrando al posto di Bonazzoli sul risultato di 0-0.
Una giornata senza dubbio storica per il club lombardo, che ha accolto con entusiasmo l’attaccante campione d’Inghilterra con la maglia del Leicester City.
Oggi inizia ufficialmente l’avventura in Serie A per il nuovo numero 10 della Cremonese.