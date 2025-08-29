Vardy-Cremonese, Giacchetta: “L’opportunità sta prendendo corpo, ci inorgoglirebbe”

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Cremonese Giacchetta sull’operazione Vardy

La Cremonese sogna il colpo Jamie Vardy, che al termine della stagione 2024/2025 ha dato l’addio al “suo” Leicester. Come raccontato negli scorsi giorni, i grigiorossi fanno sul serio per l’attaccante inglese, che ha anche dato l’apertura al trasferimento.

“Stiamo facendo un tentativo per Vardy, l’opportunità sta prendendo sempre più corpo e noi saremmo veramente felici di aggiungere all’organico un calciatore di questo livello. Ci inorgoglirebbe“.

“Sono quelle classiche situazioni che nascono quasi come una battuta e poi si concretizzano“, ha rivelato il direttore sportivo Giacchetta ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Sassuolo.

“Capisco che la notizia abbia avuto grande risonanza mediatica, ma noi dobbiamo essere concentrati su una partita importante come questa. Da domani penseremo ad uscite ed entrate“, ha dichiarato poi il ds.

Cremonese, Giacchetta: “Forse prenderemo qualcos’altro in difesa”

Continuando, poi, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha dichiarato: “L’idea iniziale era quella di prendere o italiani o stranieri che avessero già giocato in Italia. Ma qui, a un certo punto, non si creano le condizioni giuste e quindi dai uno sguardo anche all’estero“.

“Aver riconfermato gente che nel tempo ha fatto la storia della Cremonese è fondamentale. Forse prenderemo qualcos’altro in difesa, poi valuteremo in extremis l’innesto di un centrocampista“. Dopo la vittoria storica all’esordio a San Siro contro il Milan, dunque, la Cremonese non si ferma. Occhi sull’operazione Vardy ma non solo.