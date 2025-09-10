La conferenza stampa di presentazione dell’attaccante inglese

Prima il sogno, poi la firma. A Cremona la suggestione di mercato è diventata realtà. Tra le trattative più clamorose dell’ultima sessione estiva, oggi Jamie Vardy si presenta ai suoi nuovi tifosi.

L’arrivo a Milano e le foto dell’annuncio ufficiale nella città dei violini. Nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione, la leggenda inglese ha spiegato il perché ha scelto la Serie A: “Vardy sul perché ha scelto l’Italia: “All’inizio quando si parlava di questa possibilità c’erano tanti fattori, ho parlato con i miei cari ma per fortuna ormai la tecnologia ci dà l’opportunità di fare qualsiasi cosa. Ho parlato con l’allenatore e ho visto in videochiamata nei suoi occhi la voglia di avermi e voglio farmi trovare pronto”

Sui primi giorni a Cremona: “E’ stato fantastico, la città dicono sia tranquilla ma in questi giorni mi è sembrata tutto tranne che questo. La lingua è un po’ problematica ma si può comunicare attraverso il pallone, questi giorni sono stati davvero fantastici”

Sugli obiettivi in grigiorosso: “Dopo aver parlato con il proprietario e l’allenatore vogliamo tenere la categoria, non abbiamo ambizioni diverse se non la salvezza. Sì prova a dare il massimo e in una giornata qualsiasi tutti possono battere chiunque”

Sulla sua condizione fisica: “Fino ad adesso gli allenamenti sono andati molto bene, sto vedendo cosa mi viene chiesto da attaccante. Mi sento al meglio fisicamente e questa condizione crescerà sempre di più. Prima con il Verona? Sceglierà il mister”

Sulla Serie A: “Sì, da quando ero un giovane in Inghilterra la domenica mattina c’era la possibilità di vedere il campionato italiano. Sicuramente è un campionato più tattico ma io ho già potuto giocare con Maresca quindi so giocare in squadre così. Ranieri? Non ci ho ancora parlato ma so che ha speso tante parole belle per me”

