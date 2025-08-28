Vardy-Cremonese, trattativa alle battute finali

Il sogno Vardy per la Cremonese sta diventando realtà: le parti stanno ultimando gli accordi e la trattativa è alle battute finali

Il sogno Jamie Vardy sta per diventare realtà per la Cremonese.

Le parti stanno ultimando gli accordi prima di avere il via libera definitivo, dunque la trattativa è ormai alle battute finali.

Come raccontato nelle scorse ore, l’attaccante inglese ha dato apertura totale al trasferimento in grigiorosso.

Cremonese e Vardy sono ai dettagli, e l’arrivo in Italia dell’ex Leicester è sempre più vicino.