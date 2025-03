Vanoli: “Il Torino ha le qualità per guardare oltre la salvezza”

Il Torino di Paolo Vanoli si è imposto 0-2 all’U-Power Stadium di Monza grazie ai gol di Elmas e Casadei

Seconda vittoria consecutiva per il Torino di Paolo Vanoli. Dopo aver battuto il Milan, i granata hanno vinto anche a Monza.

Vittoria nel secondo del mercato: Eljif Elmas e il primo gol in Serie A di Cesare Casadei hanno regalato tre punti all’allenatore granata.

Il Torino, adesso, si è portato a 34 punti, mentre il Monza rimane sempre più ultimo a quota 14.

Al termine della gara dell’U-Power Stadium, Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn.

Monza-Torino, le parole di Vanoli

“Il Torino deve guardare partita per partita. Volevo uno step di mentalità: sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo approcciato benissimo. In alcuni momenti dobbiamo saper gestire meglio”, ha esordito Paolo Vanoli.

“Maturità mentale? Spingo molto sotto questo aspetto. La testa comanda sempre le gambe. Parte tutto dalla testa. Ho premuto su questo in tutta la settimana. Siamo una squadra che non deve guardare la classifica, ma deve continuare a lavorare e crescere. Possiamo avere le qualità per star lì fino in fondo. L’obiettivo primario è la salvezza, ma con questi tre punti possiamo guardare avanti con più tranquillità“, ha poi concluso.