Torino, Vanoli: “Non sono soddisfatto della stagione”

Le parole dell’allenatore del Torino al termine della partita contro il Napoli

Il Torino non riesce a fermare il Napoli al Maradona ed esce sconfitto per 2-0 da quella che ora è la capolista del campionato.

Decisiva la doppietta di Scott McTominay, che ha portato il Napoli sul doppio vantaggio già nel primo tempo.

Al termine della partita, Paolo Vanoli si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi, anche se non per il risultato.

Eppure, nonostante ciò sulla stagione della sua squadra in conferenza stampa ha precisato: “Io non sono soddisfatto“.

Torino, Vanoli: “Buona prestazione buttata con due episodi fotocopia”

Vanoli è poi andato a parlare ai microfoni di Dazn, dove ha commentato la partita: “Abbiamo incontrato una grandissima squadra che si merita questa posizione in classifica, però se vogliamo fare un passo nella nostra crescita non possiamo concedere due gol da dentro l’area. Abbiamo avuto la defezione di Ricci all’inizio e venivamo da quattro giorni di riposo, siamo stati bravi ma adesso cerchiamo punti in casa“.

Poi ha aggiunto: “Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, ma se la butti la con due episodi fotocopia è inutile stare qua a parlare. Sapevamo delle qualità di inserimento di McTominay ma non siamo riusciti a marcarlo. Questo deve essere un aspetto sui cui crescere“.

Vanoli: “Abbiamo onorato la maglia”

L’allenatore del Torino ha comunque apprezzato l’atteggiamento dei suoi: “La reazione è stata buona su un campo veramente difficile e deve darci motivazione perché alla prossima vogliamo assolutamente i tre punti in casa“.

Infine ha concluso: “Noi dobbiamo essere arbitri di noi stesso, c’è un minicampionato in cui dobbiamo onorare a nostra maglia fino alla fine e io penso che oggi, nonostante la sconfitta, l’abbiamo fatto“.