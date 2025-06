Torino, Vanoli lascia il club: il comunicato ufficiale

Le strade di Paolo Vanoli e il Torino si dividono: il comunicato ufficiale del club granata.

Paolo Vanoli lascia il Torino dopo una sola stagione: l’allenatore granata non sarà in panchina per la prossima stagione dopo i risultati ottenuti in questa.

La separazione arriva al termine di settimane di riflessioni e colloqui con la dirigenza, che ora è pronta a ufficializzare l’arrivo di Marco Baroni in panchina.

Nella sua stagione in granata, Vanoli ha collezionato 10 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte, posizionando la squadra all’undicesimo posto in classifica.

Di seguito il comunicato del club.

Torino, il comunicato su Vanoli

Il Torino saluta ufficialmente Paolo Vanoli. L’allenatore granata lascia il club dopo una sola stagione.

Il comunicato recita: “Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato”

“La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro” conclude il club.