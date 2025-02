Torino, Vanoli: “Gol subito? Non possiamo commettere errori di questo tipo”

Le parole dell’allenatore del club granata al termine del pareggio casalingo contro il Genoa di Vieira

Termina 1-1 la partita tra Torino e Genoa valida per la 24esima giornata di Serie A.

Al vantaggio del club granata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, risponde Pinamonti nel secondo tempo (grazie anche alla deviazione decisiva di Maripan).

Con questo pareggio, granata e rossoblù rimangono a un punto di distanza in classifica: rispettivamente a quota 28 e 27 punti.

Queste le parole di Paolo Vanoli – allenatore del Torino – a Sky Sport al termine della gara.

Torino, Vanoli: “Casadei è un calciatore di prospettiva importante”

L’allenatore del club granata ha esordito così: “Potevamo capitalizzare meglio alcune situazioni. In uscita abbiamo fatto un errore che non possiamo commettere e che ci ha portato via due punti e una vittoria che meritavamo. Episodio sul finale? Sinceramente se c’è il VAR non capisco perché non è intervenuto. Il rigore è indiscutibile”.

Vanoli ha poi proseguito: “Abbiamo giocatori che hanno delle qualità che non riescono ancora a esprimere: ad alcuni manca la qualità di provare e rischiare la giocata. Hanno la qualità per poter determinare la gara. Casadei? Ha una prospettiva importante, per il Torino e per la Nazionale. Sicuramente è entrato con personalità: gli manca un po’ il ritmo partita ma ha grandi margini di miglioramento”.