Fiorentina, Vanoli: “Buona prestazione dei ragazzi. Dobbiamo essere umili e capire dove siamo”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli al termine del match tra Fiorentina e Juventus, gara della 12ª giornata di Serie A

È terminata poco fa la sfida tra Fiorentina e Juventus. Il match è terminato 1-1 grazie alle reti di Kostic nel finale del primo tempo e di Mandragora all’inizio del secondo.

Secondo pareggio consecutivo per la Fiorentina di Paolo Vanoli che dopo il pari a Marassi porta a casa 1 punto contro anche contro la Juventus. Ora sono 6 i punti dopo 12 giornate.

I bianconeri trovano il secondo pareggio nelle ultime 6 portandosi così a 20 punti e occupando momentaneamente il sesto posto in classifica.

Ecco dunque quali sono state le parole dell’allenatore della Fiorentina nel post partita.

Fiorentina, le parole di Vanoli

Vanoli ha iniziato analizzando la partita e la prestazione della sua squadra: “Dobbiamo essere umili e a capire dove siamo. Questa partita mi è piaciuta molto gli avevo chiesto la prestazione per la nostra gente e per loro, faccio i complimenti a questi ragazzi perché se lo meritano. Abbiamo aggiunto un punto per arrivare più vicino a questa salvezza. Il nostro obiettivo è cambiato dobbiamo essere focalizzati su questo. Siamo partiti un po’ timorosi. La linea difensiva ha sempre avuto paura di accorciare e abbiamo lasciato troppe volte Pablo Mari insieme a Vlahovic nell’uno contro uno. Abbiamo le qualità per fare calcio”.

Ha poi aggiunto: “Io penso che questo sia stato, per i ragazzi e anche per questa città, un inizio. Ora testa bassa e dobbiamo subito recuperare per la conference”.

Fiorentina, le parole di Vanoli su Kean

Ha poi aggiunto su Kean: “Moise è forte e anche stasera l’ha dimostrato. Mi spiace non trovi il gol, deve continuare così. È un leader, dobbiamo essere bravi a servirlo meglio anche in area.

Infine ha concluso così: “Per me lui e Piccoli possono giocare insieme, devono abituarsi. Abbiamo anche Dzeko, c’è tanta scelta, dobbiamo imparare a servirli meglio”.