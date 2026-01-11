Le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di DAZN prima della gara tra i viola e il Milan

Poco prima della gara contro il Milan, Paolo Vanoli ha parlato del momento della sua Fiorentina ai microfoni di DAZN: “Cambio di rotta? Dipeso da tante cose, aver capito dove siamo e come si fa a uscirne anche se il cammino è lungo, stare tutti insieme. In questo ultimo periodo stiamo ritrovando continuità, sappiamo di incontrare una squadra che non perde da agosto con un grande allenatore, ma dobbiamo guardare la nostra crescita, solo così possiamo uscirne“.

L’allenatore dei viola si è soffermato anche su Ricci, schierato da titolare da Allegri per il match del Franchi: “Ho avuto la fortuna di allenarlo e si merita questo palcoscenico“.

Ha poi proseguito parlando delle modifiche tattiche, con un cenno al mercato: “Sicuramente Gudmundsson in quella posizione ci dà una grossa mano, è quello che ci serviva. Abbiamo aggiunto Solomon e Brescinaini che danno un cambio di marcia in più“.

Vanoli ha chiuso il suo intervento parlando dei motivi dietro il cambio di passo della squadra: “È cambiata la mentalità, eravamo un po’ dispersi dalla situazione, abbiamo fatto un passo indietro per farne tre avanti e la dimostrazione è il primo tempo della Lazio: non abbiamo giocato ma siamo stati in partita e abbiamo combattuto. Dobbiamo inserire furbizie per farci portare a casa anche il risultato“.