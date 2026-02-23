Paolo Vanoli, Fiorentina (PHOTO CREDITS: Andrea Rosito)

Le parole dell’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli al termine del derby contro il Pisa della 26esima giornata di Serie A

La partita è terminata 1-0 per la Fiorentina, che si aggiudica il derby toscano contro il Pisa in una sfida che rappresentava un passaggio cruciale nella lotta salvezza e nel percorso di entrambe le squadre.

I viola arrivavano al match con l’obiettivo di dare continuità all’ultimo periodo positivo e, grazie alla seconda vittoria consecutiva in campionato, salgono a 24 punti uscendo dalla zona retrocessione.

Al termine del match, Paolo Vanoli ha commentato così la prova dei suoi ragazzi: “Abbiamo gestito meglio il finale, con molta più attenzione. Sapevamo che era una partita importantissima, 3 punti che ne valgono 6 o addirittura 9. È un ringraziamento ai nostri tifosi, ora dobbiamo guardare alla prossima, recuperare più energie possibili e non sottovalutarla”.

Ha poi continuato: “L’ho sempre detto, per noi è una stagione difficile, quando cambi obiettivo non è mai facile, però i tifosi da quando sono arrivato sono sempre stati vicini alla squadra. L’ho detto ai ragazzi: un derby non bisogna giocarlo ma vincerlo. L’abbiamo fatto ma non conta nulla, il percorso è ancora lungo. Non dobbiamo guardare troppo avanti. Dobbiamo portare a casa il passaggio del turno in Conference League”

L’allenatore viola si è espresso anche sulla gestione del match: “Con il Como abbiamo sofferto ma siamo stati ordinati. A volte, nel secondo tempo devi gestire meglio la partita, dobbiamo migliorare la velocità della palla. Questa lentezza ti chiude gli spazi e ti fa tornare indietro. Stasera nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo dovevamo fare meglio. Anche Fagioli nel secondo tempo doveva fare meglio, è un po’ il giocatore che ti fa girare la squadra”.