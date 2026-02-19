Dopo la vittoria contro lo Jagiellonia, l’allenatore della Fiorentina ha parlato nell’intervista post partita

La Fiorentina, grazie a un convincente 3-0, si è aggiudicata l’andata del playoff di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Como in campionato.

Il successo in trasferta a Białystok consente ai viola di presentarsi con un margine importante al match di ritorno, in programma a Firenze giovedì 26 febbraio alle 18:45.

Vanoli, nell’intervista post partita, ha parlato così del match: “Da quando sono qua ho sempre detto che teniamo a questa competizione. Oggi faccio i complimenti a un gruppo di giocatori che stasera ha voluto dimostrare di far parte di un qualcosa di importante. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto. Stessa sofferenza di Como e che ci porteremo avanti fino a fine campionato“.

L’allenatore ha continuato: “Prima del bel gioco bisogna costruire uno spirito. Adesso abbiamo fatto un passettino indietro nel gioco ma abbiamo guadagnato lo spirito giusto. Stasera devo dire che i ragazzi hanno voluto partecipare tutti e questo è il bello“.

Le parole di Vanoli

Vanoli si è espresso anche su Fabbian:”È un giocatore qualitativo, di gamba che ha gol e vede la porta. Adesso stiamo lavorando per farlo tornare a ricoprire il ruolo di mezz’ala. In questi anni ha fatto tanto il trequartista. Ha dei grandi margini di miglioramento, è un giocatore importante e si sta calando in questa nuova avventura con grande umiltà“.

L’ex allenatore del Torino ha proseguito :”Abbiamo ricevuto tante critiche giuste. Quando subentri in una squadra con obiettivi importanti e ti ritrovi a 5 punti in classifica è dura.. a volte giocare a calcio non basta, devi avere uno spirito combattivo. Le grandi prestazioni le abbiamo fatte con le grandi squadre. Contro le cosiddette piccole dobbiamo fare la provinciale e non essere presuntuosi. Contro il Pisa, che è anche un derby, la partita vale non 6 ma 9 punti“.

Ha infine concluso sulla gestione di Ranieri e Mandragora: “Sono due ragazzi importantissimi per la Fiorentina. Sono veramente felice per Luca (Ranieri) perché su di lui c’è stata una gogna che è andata oltre. Lui ha riconosciuto i suoi errori e in campo sta dimostrando di reagire, è un valore aggiunto“.