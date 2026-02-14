Fiorentina, Vanoli: “Con organizzazione e intensità possiamo battere squadre come il Como”

Le parole di Paolo Vanoli al termina della sfida del Sinigaglia contro il Como, valida per la 25ª giornata di Serie A.

L’anticipo delle 15:00 di sabato termina 1-2, con una vittoria in trasferta importantissima per la Fiorentina. Quarta vittoria in Serie A e tre punti pesanti, contro un avversario prestigioso, che portano momentaneamente i toscani fuori dalla zona retrocessione.

L’ha sbloccata Fagioli nel primo tempo, con il primo gol stagionale, e ha poi raddoppiato Moise Kean che dopo nove mesi è tornato a segnare lontano da Firenze.

Nel finale, l’autogol di Parisi al 77′ ha riaperto la partita, ma questa volta la squadra viola ha mantenuto il vantaggio, senza perdere punti da una situazione favorevole come spesso successo in questa stagione.

Di seguito le dichiarazioni di Vanoli nell’intervista post partita: “Abbiamo fatto una partita di grande sacrificio. Abbiamo dimostrato che, con organizzazione e intensità, possiamo battere squadre come il Como. Dobbiamo tenere i piedi per terra, la testa bassa e pensare alla prossima: prima in Conference League e poi in campionato“.

Le parole di Paolo Vanoli

L’ex Torino si è espresso poi su Fagioli: “Ha delle qualità importanti. Può difendere in maniera diversa. Stiamo lavorando tanto e sta migliorando tanto, lo dicono i numeri. I gol lui ce li ha, deve arrivare con più determinazione e cattiveria“.

Infine, Vanoli ha concluso: “Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come ci si può arrivare. È stato un passaggio difficile. Per una squadra come la Fiorentina, non è facile passare da un obiettivo come l’Europa alla salvezza“.