Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina (Imago)

Le parole dell’allenatore della Fiorentina dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Dopo la sconfitta in Conference League contro l’AEK, arriva un’altra sconfitta per la Fiorentina di Paolo Vanoli.

La Viola perde in trasferta contro l’Atalanta di Palladino per 2-0 rimanendo al 19º posto in classifica con 6 punti dopo 13 giornate.

Ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina al termine del match.

Vanoli ha iniziato così parlando del dialogo con i tifosi al termine del match: “Ringrazio i tifosi per il confronto, sappiamo quanto sono importanti, nonostante la classifica ci sostengono sempre”.

Fiorentina, Vanoli: “Dicembre sarà fondamentale”

L’allenatore della Fiorentina ha poi proseguito: “Dobbiamo cercare di guardare le cose positive, potevamo andare in vantaggio e poi purtroppo abbiamo preso gol. Nei primi 20 minuti siamo partiti timorosi e abbiamo concesso troppi tiri. Siamo usciti nella distanza ed è importante visto l’impegno in settimana. A dicembre iniziano le partite vere, dobbiamo essere positivi e non guardare indietro”.

Per poi aggiungere: “Quando le aspettative a inizio anno sono troppo alte e poi ti trovi sotto non è facile cambiare obbiettivo. L’aspetto psicologico incide sicuramente. A volte ci vuole anche quel pizzico di fortuna, anche in coppa 2 gol annullati subito. Stasera siamo partiti timorosi e poi abbiamo preso gol. Sto cercando di liberare la testa ai ragazzi. Sono convinto che i frutti del lavoro arriveranno. Dobbiamo diventare più cinici e sapere dove ci troviamo”.

