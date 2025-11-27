Le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, a pochi minuti dalla sfida contro l’AEK Atene in Conference League

La Fiorentina vuole il terzo risultato utile consecutivo, dopo i pareggi contro Genoa e Juventus in Serie A La squadra di Paolo Vanoli – all’esordio europeo – ospita l’AEK Atene per provare a dimenticare la sconfitta contro l’AEK Atene e restare nella top 8.

A pochi minuti dalla partita contro il club greco, l’allenatore dei viola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, tornando proprio sul tema della sua prima panchina europea: “La situazione e la voglia di uscire non mi fanno pensare all’esordio in Europa. Sono concentrato su questa partita, che per noi è importante per classifica, risultato e morale“.

L’ex Torino e Venezia ha parlato delle richieste alla squadra: “Ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione. E le prestazioni ti portano a fare qualcosa di speciale. Mi aspetto tanto da tutti, compreso me stesso. Dobbiamo continuare a dare stabilità, un giocatore esperto sa vivere questa situazione“.

Sul suo avvio sulla panchina della Fiorentina, invece: “Quando entri era guardarci in faccia e guardare la realtà, era il primo pensiero e lo è ancora. I ragazzi hanno una voglia incredibile di uscire, dobbiamo partire dalle cose semplici e vivere di azione in azione. Solo tramite le sofferenze si possono avere grandi risultati“.