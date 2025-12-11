Le parole dell’allenatore della Fiorentina dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev

Arriva finalmente la prima vittoria di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, dopo 2 pareggi e 3 sconfitte consecutive.

I viola vincono per 2-1 contro la Dinamo Kiev, ritrovando i 3 punti in Conference League e il supporto dei propri tifosi, che hanno applaudito la squadra al termine della partita.

Si rompe così una striscia negativa di 9 partite consecutive senza vincere. Al termine della partita, l’allenatore viola ha parlato così dell’importanza di questo risultato: “Volevamo la vittoria a tutti i costi perché fa bene al morale” – ha detto ai microfoni di Sky Sport – “Ci sono tantissime cose da migliorare, abbiamo dentro ancora fantasmi ma è normale“.

Ma la testa va già alla partita di campionato contro il Verona: “Ho detto ai ragazzi di guardare il sacrificio che hanno messo per la prossima partita. Ora andiamo in ritiro, recuperiamo perché sappiamo quanto sia importante la prossima“.

Fiorentina, Vanoli: “Questa squadra può fare questo”

Vanoli ha commentato così la prova dei suoi: “Penso che questa squadra possa fare questo. L’hanno dimostrato, ce l’avevo da tanto in testa. Non è detto che ripartiamo da oggi, bisogna sempre aspettare il momento giusto“.

Un prestazione convincente anche da parte di chi è subentrato: “Kouamé è l’unico esterno che ci può aiutare ed è entrato benissimo. Oggi dovevamo cercare l’atteggiamento e anche chi è entrato ha giocato bene“.

Vanoli: “Dobbiamo sgomberare la testa”

L’allenatore viola ha parlato anche di come uscire da questo difficile momento: “Dobbiamo sgomberare la testa, sapendo che nella situazione in cui siamo abbiamo sprecato tantissime energie. Le energie mentali sono superiori a quelle fisiche“.

Infine, ha concluso: “Dobbiamo essere sereni, dobbiamo andare tutti insieme al Viola Park, stare insieme e domani mattina recuperare le energie nervose che sono le più importanti“.