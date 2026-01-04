Paolo Vanoli (IMAGO)

Le parole dell’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo la vittoria per 1-0 contro la Cremonese

La Fiorentina di Vanoli torna a vincere dopo la sconfitta contro il Parma.

Dopo un match combattuto contro la Cremonese di Davide Nicola è arrivata la rete di Moise Kean al 92′. Il numero 20 è entrato in campo proprio nel finale di partita.

Vanoli ha iniziato così ai microfoni di Dazn: “Abbraccio con Kean? Stiamo lavorando da 40 gironi insieme, era solo questione di tempo. Non ci aspettavamo un risultato negativo dopo la prestazione di Parma. Ho detto hai ragazzi che dovevamo andare avanti e che la resilienza ci aiuterà. Affronteremo altre difficoltà ma dobbiamo continuare in questa maniera”.

Ha poi proseguito: “Quando sono arrivato c’erano dei passi da fare. Se oggi riusciamo a giocare alti è merito del recupero di Comuzzo e anche degli esterni, sia Gudmundsson che Parisi si sono messi a disposizione. Ora dovremo essere bravi a parlare poco, rimanere con i piedi per terra, perchè il campionato è lungo”.

Fiorentina, le parole di Vanoli

Vanoli ha poi parlato del nuovo acquisto Solomon: “Ci può dare tanto, mi serviva un giocatore così, anche per spostare Gudmundsson più dentro al campo. Deve ritrovare la condizione ma è un giocatore importante che spesso viene raddoppiato. Abbiamo aggiunto qualità ma bisogna dargli anche tempo”

Infine ha concluso: “Vincere 1-0 e non prendere gol, era da tempo che lo aspettavamo. Quando sei la Fiorentina devi stare attento alle preventive. Stiamo migliorando ma dobbiamo fare ancora meglio”.