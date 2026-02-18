Vanoli: “Chi fa parte della Fiorentina deve sentire la responsabilità”

Le parole di Paolo Vanoli alla vigilia della gara di andata del playoff di Conference League contro lo Jagiellonia

Dopo la vittoria convincente contro il Como, la Fiorentina torna in campo nel playoff di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia.

L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione agli ottavi, restando però concentrati sul campionato, dove la Fiorentina si trova ancora in zona retrocessione.

La gara di andata si giocherà nello stadio municipale di Białystok, in Polonia, alle ore 21:00 di giovedì 19 febbraio.

Di seguito le dichiarazioni di Vanoli nella conferenza stampa prepartita.

Fiorentina, la conferenza stampa di Vanoli

L’allenatore della Fiorentina ha parlato della sfida di Conference League: “È una partita importante, vogliamo passare ma anche sapere che sarà una doppia sfida, dobbiamo essere lucidi per quel che riguarda una sfida difficile, su un campo complesso con condizioni climatiche rigide. Dovremo saper superare le difficoltà, sarà un esame importante contro una squadra prima in classifica e cresciuta tanto sul piano internazionale. Conosciamo la nostra situazione in campionato, è un pensiero che c’è, inutile nasconderlo. Ma domani sarà importante“.

Vanoli ha poi continuato parlando proprio del momento in Serie A : “Chi fa parte del gruppo Fiorentina deve sentirsi addosso la responsabilità. Quando c’è l’occasione, che siano 5 minuti o una partita intera, devi sempre sapere che maglia indossi“.

“Fortini? In allenamento l’ho massacrato”: le parole di Vanoli

L’allenatore ex Torino si è espresso su Fortini, al centro di diverse voci di mercato a gennaio: “Lo reputo un giovane con grandi prospettive che deve migliorare tanto. Il quinto può farlo bene, ma da terzino ha grossi margini di miglioramento. Ad un giovane vanno perdonati gli errori, anche se nella nostra situazione non è semplice. Queste voci di mercato un po’ ti condizionano soprattutto se sei giovane e io ci ho messo del mio, perché in allenamento l’ho massacrato. Ora però vedo un altro Fortini, più sereno e più rilassato“.