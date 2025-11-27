Fiorentina, Vanoli: “Ero preoccupato prima, lo sono adesso e lo sarò anche in futuro”

Le parole dell’allenatore della Fiorentina dopo la sconfitta contro l’AEK Atene

Continua l’inizio di stagione nero della Fiorentina, che perde in casa contro l’AEK Atene e perde la sua seconda partita consecutiva in Conference League (qui la classifica della League Phase).

Per i viola ora sono sette le partite stagionali consecutive senza trovare i 3 punti.

Contro la squadra greca decide il gol di Gacinovic al 35′, che basta per lo 0-1 finale.

A fine partita, Paolo Vanoli ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport, spiegando molto chiaramente il proprio stato d’animo: “Ero preoccupato prima, lo sono adesso e lo sarò anche in futuro“.

Fiorentina, Vanoli: “Non mi ero illuso prima, non mi abbatto ora”

Vanoli ha iniziato commentando le dure parole di Dzeko nel post partita (clicca qui per leggerle): “Io non mi ero illuso prima per Genoa e Juve, non mi abbatto adesso. Quando giochi in casa e sappiamo la situazione, come ha detto Edin è una squadra che sta provando a fare le cose. Per uscire da questa situazione, è una strada lunga. Bisogna fare un passettino alla volta, sapevo che questa strada è fatta di alti e bassi“.

Per poi proseguire: “Questi giocatori stanno facendo il massimo, dobbiamo essere tecnicamente più bravi. La fortuna bisogna andarsela a cercare, noi stiamo cercando il risultato che ci può dare più tranquillità nelle giocate“.

Vanoli: “Dobbiamo lavorare sulla testa”

L’allenatore ha poi continuato a parlare di ciò che serve per rialzarsi: “Io penso che bisogna lavorare sulla testa, questi ragazzi giustamente hanno un peso importante. Siamo pagati anche per ricevere le critiche, c’era la possibilità di poter recuperare la partita. Dobbiamo dare quel qualcosa in più per la squadra. Anche nel primo tempo siamo stati lenti nel giropalla. Abbiamo sbagliato cross che quando sei più in tranquillità vengono più semplici“.

Infine, ha concluso: “Ci dobbiamo calare in questa realtà, è successo anche a me che quando parti per determinati obiettivi è tutta una questione di mentalità. È difficile, andiamo tutti a riposare bene. C’è il campionato, dobbiamo guardare giorno dopo giorno“.