Cagliari, nelle prossime ore incontro Giulini-Vanoli. Ma Pisacane resta il favorito

Il Cagliari pensa al suo futuro dopo l’addio di Davide Nicola dalla panchina dei rossoblù

Il Cagliari continua a lavorare in vista della prossima stagione. In particolar modo, il club rossoblù si sta muovendo per scegliere il successore di Davide Nicola.

Nella giornata di oggi (domenica 8 giugno) è previsto un incontro tra Giulini e Vanoli, quest’ultimo reduce dall’esperienza vissuta sulla panchina del Torino. L’opzione Pisacane, però, resta comunque quella favorita.

Nell’ultimo campionato di Serie A, il Torino ha chiuso all’undicesimo posto in classifica a quota 44 punti.

Mentre il Cagliari, come noto, ha terminato la stagione al 15esimo posto con 36 punti. Otto in meno, dunque, rispetto alla formazione granata.