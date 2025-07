Vanja Vlahović allo Spezia: operazione in chiusura

Lo Spezia è in chiusura per Vanja Vlahović, attaccante dell’Atalanta U23

Lo Spezia vuole piazzare i colpi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Luca D’Angelo. Nella terza stagione consecutiva in Serie B, il club ligure proverà a centrare la promozione in A.

Nella stagione 2024/25, la corsa si è fermata nella finale playoff, persa 3-2 contro la Cremonese.

In attesa dell’inizio del campionato, lo Spezia si sta ora concentrando sul calciomercato estivo, con un occhio di riguardo all’attacco. L’operazione per Vanja Vlahović – bomber classe 2004 dell’Atalanta U23 -, infatti, è in chiusura.

Nel campionato di Serie C appena terminato, la punta di nazionale serba ha realizzato 19 reti in 30 gare.