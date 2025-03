Le parole dell’allenatore del Feyenoord, Robin Van Persie, ai microfoni di gianlucadimarzio.com

A poche ore dal termine della gara d’andata, valevole per gli ottavi di finale di Champions League tra il Feyenoord e l’Inter, terminata sul punteggio di 2-0 per i nerazzurri, Robin Van Persie – ai microfoni di gianlucadimarzio.com – ha parlato di Santiago Gimenez e non solo. “Julian Carranza può raggiungere il suo livello? Quello del messicano è davvero altissimo”.

“A me Carranza piace tanto perché è un calciatore con una mentalità ‘aperta’ – dice l’ex calciatore del Manchester United – . Lui vuole imparare e questa è la base di partenza per ogni giocatore, quel voler crescere a tutti i costi”.

E aggiunge. “Se questa è la tua mentalità hai ottime chance di fare il salto di qualità. Poi quello che adoro di lui è che conosce i suoi pregi e sa anche dove deve migliorare”.

“Sta facendo bene ma ha ancora tanti margini di miglioramento davanti a sé”.

Van Persie: “Thuram e Lautaro il top di questa Champions”

La squadra di Inzaghi ha vinto la gara d’andata degli ottavi di Champions League grazie a un gol di Lautaro Martinez e l’altro di Thuram. “Loro fanno parte del top di questa Champions League. A me piacciono entrambi. Poi con loro è spesso un occasione un gol e la loro qualità non si discute!”.

E conclude. “Martinez poi è bravo anche con la palla, il suo modo di giocare è molto importante per l’Inter perché sa come connettere i reparti. Mentre Thuram è potente, veloce e gli piace attaccare la profondità da dietro.”

Intervista a cura di Alessandro Schiavone