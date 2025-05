Liverpool, Van Dijk: “Psg favorito in finale? Non credo, l’Inter ha più esperienza”

L’idea del capitano del Liverpool Virgil Van Dijk sulla finale di UEFA Champions League tra Psg e Inter.

Psg e Inter si giocano la finale di Champions il prossimo sabato 31 maggio.

Da una parte chi alzerebbe la prima coppa dei campioni della propria storia, dall’altra chi otterrebbe la quarta. Ma chi è il favorito?

Dice la sua Virgil Van Dijk, che è stato eliminato con il suo Liverpool proprio dal PSG.

Di seguito le parole del capitano del Liverpool Virgil Van Dijk rilasciate a L’Equipe.

Liverpool, le parole di Van Dijk

Il capitano dei Reds ha aperto dichiarando: “Sono rimato molto impressionato dallo stile di gioco del PSG, dalle qualità individuali dei suoi giocatori e dall’impegno da loro profuso. E’ stato piuttosto sorprendere essere riusciti a batterli all’andata dopo che ci avevano dominato, ma sono cose che accadono nel calcio”

Van Dijk ha proseguito: “Nella partita di ritorno avremmo potuto segnare nei primi venti minuti e a quel punto l’andamento delle cose sarebbe cambiato. Alla fine è stata una gara abbastanza equilibrata che si è decisa ai calci di rigore”.

Van Dijk: “Psg favorito? Non credo, Inter ha più esperienza”

Van Dijk ha concluso: “PSG è favorito in finale? Non credo. Come detto mi hanno fatto una grande impressione. Per quanto riguarda l’Inter, l’ho incrociata in passato e conosco bene i miei connazionali Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Forse l’Inter ha più esperienza, visto che ha giocato di recente una finale di Champions League”