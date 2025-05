Secondo infortunio per il club di Flick nella stessa serata: dopo il giovane canterano, anche il centrocampo è costretto al cambio

Piove sul bagnato in casa blaugrana. Nonostante il risultato momentaneo di 2-1 in casa del Valladolid, il Barcellona perde un altro giocatore per infortunio.

Dopo Dani Rodriguez, anche Gavi è stato costretto ad abbandonare la gara per un problema muscolare.

Al 79′, il calciatore spagnolo – si è fermato dopo uno scatto – e ha chiesto il cambio immediato.

Al suo posto, è entrato Eric Garcia: da valutare, nelle prossime ore, i tempi di recupero.

Como que se ha lesionado Gavi??? pic.twitter.com/EMrG9AwBdz — Jeff (@JeffFcb14) May 3, 2025