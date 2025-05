La gara del numero 46 dura meno del previsto: un esordio da dimenticare per il prodotto de La Masia. Al suo posto è entrato Yamal

Sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita. E invece, per Dani Rodriguez, Valladolid-Barcellona si è trasformato in un incubo.

Il classe 2005, proveniente da La Masia, è stato costretto ad abbandonare la gara dopo soli 35′ a causa di un infortunio alla spalla.

Al suo posto – sul risultato di 1-0 per i padroni di casa – è entrato Lamine Yamal.

Lasciato in panchina da Flick, preservato in vista della gara di ritorno in UCL contro l’Inter, il calciatore spagnolo è entrato a pochi minuti dal termine del primo tempo.