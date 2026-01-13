Napoli, piace molto Valincic in vista di giugno. Anche la Roma su di lui
Il Napoli è molto interessato a Moris Valincic, esterno croato della Dinamo Zagabria. Piace anche alla Roma
Il Napoli, in attesa di potersi muovere in questa finestra invernale di calciomercato, si proietta già alla prossima stagione. Dopo aver trovato l’accordo con Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton, i campioni d’Italia in carica si sono mossi anche per Moris Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria.
Non un semplice interessamento: la dirigenza azzurra sta provando a spingere per trovare l’accordo con il club croato in vista di giugno. Ma non è la sola.
Sul classe 2002 c’è infatti anche la Roma di Gian Piero Gasperini, mentre intorno a metà dicembre – a seguito dell’infortunio di Dumfries – l’Inter aveva sondato il profilo del 23enne.
In questa stagione, con la maglia della Dinamo, Valincic ha messo insieme 14 presenze tra tutte le competizioni, arricchite da due assist – di cui uno in Europa League.