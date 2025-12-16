Forza e corsa per la fascia. Inter, alla scoperta di Moris Valinčić

Alla scoperta di Moris Valinčić, difensore classe 2002 della Dinamo Zagabria

Mentre Denzel Dumfries continua a creare incertezze per quanto riguarda il suo ritorno in campo dopo l’infortunio, l’Inter non sta ferma e si guarda attorno in vista anche della sessione invernale di calciomercato.

L’ultimo nome è quello di Moris Valinčić, difensore classe 2002 della Dinamo Zagabria su cui si sono posate proprio le attenzioni del club nerazzurro.

Da precisare, però, che l’Inter non ha intenzione di privarsi dell’esterno olandese in questa finestra di mercato. Con Luis Henrique in netta crescita ma non ancora all’altezza, dunque, il club valuta altri profili.

Tra questi proprio il croato 23enne ex Rijeka, Neretvanac, Istra e Siroki Brijeg, che in stagione ha raccolto 2 assist in 14 presenze tra campionato ed Europa League. Un’operazione che, nel caso, sarebbe facilitata anche dai buoni rapporti tra le società e andrebbe a ricalcare il percorso fatto da Petar Sucic in estate.

Chi è Moris Valinčić

Brozovic, Perisic, Kovacic, Vrsaljko, Sucic. L’Inter ha sempre avuto una particolare attenzione verso i calciatori croati. Per ultimo, nel mirino del club nerazzurro è finito Moris Valinčić. Marotta e Ausilio, infatti, hanno individuato in lui un profilo adatto per il ruolo di esterno destro nel 3-5-2 di Cristian Chivu. Ma non solo, vista la sua capacità di svolgere anche un ruolo più difensivo.

Ma chi è davvero il classe 2002? Nato a Rijeka, Valinčić è cresciuto nel settore giovanile proprio del club della città, prima del passaggio alla Dinamo Zagabria che ha visto in lui delle potenzialità interessanti. Qui la trafila fino all’unger 19, prima di andare a farsi le ossa tra Neretvanac e Istra sempre in Croazia, ma anche Siroki Brijeg in Bosnia.

Nel luglio 2025, poi, è tornato alla Dinamo a titolo definitivo. Alto 180 centimetri, per lui non è ancora arrivato l’esordio in Nazionale Maggiore ma ha comunque numerose presenze con le selezioni Under. Un profilo interessante, che il board nerazzurro tiene sott’occhio in vista del mercato, sfruttando anche il buon rapporto con il club croato.