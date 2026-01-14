Forza e corsa per la fascia. Alla scoperta di Moris Valinčić, il croato che piace a Napoli e Roma

Alla scoperta di Moris Valinčić, difensore classe 2002 della Dinamo Zagabria

La Croazia è da sempre terra di talenti. Forza e classe che riescono a esplodere definitivamente, dando spettacolo sui campi nostrani. Basti pensare alle avventure di Brozovic e Perisic all’Inter, o alla qualità che sta mostrando ancora Luka Modric nonostante i 40 anni già compiuti.

E quindi le squadre italiane guardano spesso proprio nei Balcani. L’ultimo nome è quello di Moris Valinčić, difensore classe 2002 della Dinamo Zagabria su cui si sono posate le attenzioni dell’Inter a metà dicembre, ma non solo. Anche il Napoli e la Roma, adesso, sono fortemente interessate al giocatore (QUI I DETTAGLI).

Dopo l’interesse dei nerazzurri che è andato scemando, anche le concorrenti si sono avvicinate per rinforzare ulteriormente le fasce con un giocatore in netta crescita, che potrebbe essere utile ma a partire dalla prossima stagione. Un motivo per sondare diversi profili.

Tra questi proprio il croato 23enne ex Rijeka, Neretvanac, Istra e Siroki Brijeg, che in stagione ha raccolto 2 assist in 14 presenze tra campionato ed Europa League.

Chi è Moris Valinčić

Brozovic, Perisic, Kovacic, Sucic, Modric, Mandzukic e molti altri. L’Italia ha sempre avuto una particolare attenzione verso i calciatori croati. Per ultimo, nel mirino della Serie A è finito Moris Valinčić. Napoli e Roma, infatti, hanno individuato in lui un potenziale profilo adatto per il ruolo di esterno destro. Ma non solo, vista la sua capacità di svolgere anche un ruolo più difensivo.

Azzurri e giallorossi, quindi, sono intrigate dalle potenzialità del giocatore e hanno fatto le prime mosse. In particolare il club di ADL sta forzando per trovare un accordo in vista di giugno, essendo costretti a operare a saldo zero in questa finestra invernale.

Ma chi è davvero il classe 2002? Nato a Rijeka, Valinčić è cresciuto nel settore giovanile proprio del club della città, prima del passaggio alla Dinamo Zagabria che ha visto in lui delle potenzialità interessanti. Qui la trafila fino all’unger 19, prima di andare a farsi le ossa tra Neretvanac e Istra sempre in Croazia, ma anche Siroki Brijeg in Bosnia.

Nel luglio 2025, poi, è tornato alla Dinamo a titolo definitivo. Alto 180 centimetri, per lui non è ancora arrivato l’esordio in Nazionale Maggiore ma ha comunque numerose presenze con le selezioni Under. Un profilo interessante, che i club italiani tengono sott’occhio in vista del mercato.