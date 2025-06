Salernitana, Valentini: “Situazione surreale. Rispettiamo le decisioni e ci prepariamo ai playout”

Le parole del direttore sportivo sul momento che sta vivendo la Salernitana

“È tutto surreale. Se il Brescia fosse stato penalizzato a marzo, il campionato avrebbe preso un’altra piega” parla così Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport.

Valentini afferma che “Rispettiamo le decisioni e ci prepariamo ai playout. Ai ragazzi l’ho detto: non so quando né contro chi, ma giocheremo. Ci restano 100 metri da percorrere con rabbia. E nessuno deve toglierceli. La squadra deve pensare solo a vincere. Gli aspetti legali li segue la società, che è seria e preparata. In campo tocca a noi”.

Valentini ha poi aggiunto. “Cosa ci ha danneggiato? L’interruzione ha rotto il ritmo. Sembra di essere in ritiro estivo, e ora arriva una partita che vale tutto. Avevamo trovato una certa continuità, e ora dobbiamo ricostruirla”.

Il DS ha poi continuato. “Martedì l’ho detto alla squadra: se siamo qui, è colpa nostra. E solo noi possiamo tirarci fuori. Per me questo è più di un obiettivo, è un’ossessione. I ragazzi? Qualcuno ha già parlato con noi del futuro, ma ora conta solo il gruppo e la salvezza. Cosa temiamo della Samp? L’entusiasmo. Avevano accettato la retrocessione, ora hanno una chance. Verranno per fare la partita della vita. Ma anche noi. E chi sarà più forte, vincerà. I tifosi saranno determinanti: dobbiamo sentirli con noi”.