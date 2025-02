Udinese, saltato l’arrivo di Valentin Gomez: la ricostruzione

È saltato il trasferimento del difensore argentino Valentin Gomez all’Udinese: il classe 2003 rimarrà al Velez. La ricostruzione

Valentin Gomez non si trasferirà in Italia. La trattativa per il suo approdo all’Udinese è ufficialmente saltata.

Ad annunciarlo è stato il Velez, club proprietario del cartellino, con cui è legato fino al 31 dicembre del 2026.

La società argentina, ora, aspetta che il calciatore torni ad allenarsi con la squadra dal prossimo 3 marzo.

Valentin Gomez, quindi, non si trasferirà in Italia e non vestirà la maglia dell’Udinese. Ecco la ricostruzione del mancato trasferimento del difensore classe 2003 in bianconero.

Saltato il trasferimento di Valentin Gomez all’Udinese: la ricostruzione

Nonostante il contratto firmato nelle scorse settimane, Valentin Gomez non si trasferirà in Italia. Facciamo chiarezza. Lo scorso 30 gennaio, il classe 2003 aveva svolto e superato le visite mediche con l’Udinese. Il giorno seguente, l’argentino ha anche firmato il contratto con la società bianconera. Il contratto sarebbe stato valido fino al 30 giugno 2026. Dal punto di vista burocratico, quindi, l’Udinese aveva completato l’iter.

Cosa mancava? Che il calciatore esercitasse la clausola di buyout. Valentin Gomez avrebbe dovuto trasferirsi in bianconero da svincolato, una volta esercitata l’opzione per liberarsi dal Velez. Il cartellino del giocatore, però, è di proprietà di un fondo. Toccava al fondo esercitare la clausola (che ammontava a quasi 9 milioni di euro). Il termine ultimo era fissato a domenica 23 febbraio, l’ultimo giorno per tesserare i calciatori svincolati.

Il fondo non ha esercitato la clausola i buyout, quindi il classe 2003 rimane a tutti gli effetti un calciatore del Velez. L’Udinese non ha potuto tesserarlo per questo motivo, anche se aveva firmato il contratto con il club bianconero.