Dopo la rottura del crociato sinistro Valentín Carboni subisce lo stesso infortunio dal lato destro: stop di 8 mesi.

Una nuova rottura del legamento crociato ferma Valentín Carboni. Dopo aver subito lo stesso infortunio al ginocchio sinistro durante la stagione trascorsa al Marsiglia oggi, venerdì 27 febbraio, in allenamento si è ripresentata la stessa situazione ma dal lato destro.

Secondo i media argentini, è previsto uno stop di 8 mesi. Stagione quindi conclusa per il classe 2005 che è tornato in Argentina in prestito al Racing proprio nella scorsa finestra di calciomercato.

Carboni ha giocato la sua ultima partita ufficiale lo scorso 14 febbraio durante la sfida contro il Banfield, vinta poi per 2-0 dal suo club. Non ha trovato spazio invece nei due match successivi con Boca Juniors e Independiente Rivadavia.

Momento molto delicato quindi per il classe 2005 che a distanza di poco tempo ha subito lo stesso grave infortunio.

Il comunicato del Racing su Valentìn Carboni

La nota ufficiale: “Durante l’allenamento di venerdì, Valentín Carboni ha riportato la rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Forza Valen!”