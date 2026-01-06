Valentin Carboni saluta il Genoa: “Grazie per avermi ridato fiducia”

Valentin Carboni ha salutato il Genoa con un lungo messaggio sui propri social: l’argentino ha lasciato il club rossoblù

“Grazie Genoa per tutto quello che mi hai dato in questi mesi“: si apre così il messaggio di Valentin Carboni, che ha lasciato il club rossoblù, dove si era trasferito in prestito a inizio stagione.

Il giocatore argentino, infatti, era passato al Genoa a titolo temporaneo dall’Inter, e in questa prima parte di stagione ha giocato 15 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol.

Carboni ha ringraziato l’intero ambiente rossoblù per i mesi trascorsi a Genova, durante i quali è tornato a giocare dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per la maggior parte della scorsa stagione.

Di seguito le parole del trequartista argentino.

Il saluto di Carboni al Genoa

“Grazie per avermi dato la possibilità di ripartire dopo un brutto infortunio. Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso” ha proseguito Carboni, che ha poi concluso così: “Porterò dentro il mio cuore l’affetto della gente, e con massima gratitudine sarò sempre uno di voi. Un Grazie speciale a compagni ,staff medico e staff tecnico“.