Luciano Valente, Feyenoord, imago

Luciano Valente, trequartista del Feyenoord, non giocherà con la maglia dell’Italia: il classe 2003 ha scelto l’Olanda

Manca ancora un ultimo weekend di partite di campionato, ma ci si può già iniziare a proiettare alla pausa per le nazionali che vede in programma diverse sfide molto importanti valide per le qualificazione al prossimo Mondiale.

A pochi giorni dall’apertura dei ritiri, i vari commissari tecnici hanno ufficializzato le liste dei convocati che lasceranno i club per giocare con le maglie dei propri paesi, e non mancano le sorprese. Gattuso, per esempio, ha chiamato per la prima volta Elia Caprile dopo l’ottimo rendimento dimostrato in questo avvio di stagione con il Cagliari.

Allo stesso tempo, invece, dall’Olanda arrivano delle notizie che non faranno particolarmente piacere al CT azzurro: Ronald Koeman, selezionatore della nazionale Oranje, ha infatti chiamato per la prima volta Luciano Valente.

L’italo-olandese, che sta facendo molto bene con la maglia del Feyenoord, un paio di settimane fa aveva dichiarato: “Il mio sogno è diventare un calciatore della nazionale. Potrei farlo con l’Olanda, ma se il commissario tecnico dell’Italia mi chiamasse prima, lo prenderei sicuramente in considerazione“. Detto fatto: Koeman e la nazionale olandese hanno giocato d’anticipo, convocando il trequartista già per le gare di novembre contro Polonia e Lituania.

Le prossime sfide dell’Olanda

Le prossime due saranno due sfide decisive per l’Olanda, che punta a ottenere la qualificazione al prossimo Mondiale. Gli Oranje al momento sono in testa al Gruppo G con 16 punti, 3 in più della Polonia, e per questo basterebbe un successo nello scontro diretto del 14 novembre per staccare il pass per la competizione iridata.

Per l’occasione, Koeman ha ovviamente convocato tutti i propri migliori uomini a disposizione tra cui anche due giocatori provenienti dal campionato italiano: Dumfries e Noa Lang. La grande novità, però, come detto è proprio Luciano Valente: qualora il classe 2003 dovesse disputare anche un solo minuto con la maglia arancione, allora non sarebbe più convocabile per l’Italia.