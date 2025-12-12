La Serie A punta Jesus Vazquez ma il Valencia frena: i dettagli

Valencia, interesse dall’Italia per Jesús Vázquez: i dettagli

Sirene italiane per Jesús Vázquez, terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Valencia, finito nelle ultime settimane nel mirino di diversi club di Serie A.

Varie società hanno iniziato a raccogliere informazioni e a valutare la possibilità di un affondo già nella sessione di gennaio.

Nonostante l’interesse crescente, però, il Valencia, che conosce il suo valore, è deciso trattenerlo e non ha intenzione – almeno in questa prima fase – di lasciarlo partire.

Il club spagnolo, infatti, ha già rifiutato un primo approccio da circa 6 milioni proveniente dalla Serie A e crede in Vazquez come elemento per il presente e il futuro.

Il laterale mancino, che a gennaio compirà 23 anni, è considerato da tempo un talento dal futuro importante. Cresciuto nella cantera valenciana, ha scalato tutte le categorie giovanili e il suo rendimento gli è valso spesso la chiamata delle nazionali giovanili spagnole, dall’Under 16 fino all’Under 19.

Valencia, i numeri di Vázquez

In questa stagione Vázquez ha già collezionato 11 presenze, di cui 10 in Liga e una in Copa del Rey, mostrando personalità e un rendimento complessivamente positivo. Pur non essendo ancora un titolare inamovibile, il Valencia crede in lui.

Il calciatore infatti è ritenuto un elemento strategico per il presente e per il futuro, e per questo motivo la società ha già respinto i primi approcci in vista di gennaio.