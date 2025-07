Antonio Valencia convince un uomo a non suicidarsi: “La vita è molto fragile”

L’ex calciatore del Manchester United si è raccontato attraverso i suoi profili social

Antonio Valencia ha convinto un uomo a non suicidarsi. L’ex esterno del Manchester United, infatti, ha raccontato di aver salvato una persona che, nei giorni scorsi, si stava per lanciare da un ponte.

“Ieri sera ho avuto un’esperienza non tanto piacevole” ha detto Valencia attraverso i suoi canali social. “Un ragazzo molto giovane voleva togliersi la vita lanciandosi da un ponte”.

La dinamica era chiara. Valencia è sceso dalla macchina e ha evitato il peggio. “Mi sono avvicinato a lui, grazie a Dio mi ha riconosciuto. Ho cercato di dargli qualche parola che lo potesse motivare, è stato molto difficile”.

L’episodio – che poteva trasformarsi in una tragedia – si è concluso con l’arrivo dei parenti del ragazzo. “Alla fine ha deciso di non lanciarsi”. E Valencia manda un messaggio chiaro. “Prendiamoci cura di noi stessi per favore, della nostra mente, dei nostri cuori, la salute mentale è molto importante, prendiamoci cura di tutto questo per favore. La vita è molto fragile”.