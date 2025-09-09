Le parole del direttore sportivo del Pisa Davide Vaira nel media-day del club nerazzurro.

Il Pisa è tornato in Serie A e si è regalato un mercato ricco di giovani interessanti e giocatori di grande esperienza.

In copertina gli arrivi di Cuadrado (LE SUE PAROLE) e Albiol, ma grande attenzione è catturata anche dalle trattative concluse positivamente per Akisanmiro, Aebischer e Stengs.

Tra calciomercato, calcio giocato e tanto altro è Davide Vaira a parlare a margine della giornata dedicata al media-day del Pisa.

Di seguito le parole del direttore sportivo ai microfoni di Sky Sport.

Pisa, le parole del ds Vaira

Vaira ha aperto parlando del lavoro svolto dalla società sul mercato: “Tutti i miei colleghi sono soddisfatti, dicono di aver raggiunto gli obiettivi. Io non lo dirò, deve essere il campo a parlare. La linea che volevamo tenere l’abbiamo tenuta. Abbiamo messo giocatori con partite in nazionale, nelle coppe. Questo era un obiettivo. L’altro era di inserire giocatori che avessero un potenziale importante da sviluppare. Vural, Lusuardi, Mbambi, Maucci, Lorran. Quindi dare continuità a un gruppo storico, alcuni sono a pisa da più stagioni. Nelle prime partite hanno dimostrato i ragazzi che con la testa giusta in questa categoria possano stare bene. C’è stato innesto di esperti, di giovani con potenziale e confermare il gruppo”.

Sugli obiettivi mancati: “Non tutti i mali vengono per nuocere. Se siamo reattivi, dopo non aver preso Troilo abbiamo preso Albiol e Giovanni Bonfanti. Due invece che uno. Le trattative son tutte complicate. Per Aebischer la più complessa. Per il livello di giocatore che è, è stata una trattativa che ha visto a un certo punto l’importante inserimento di un’altra squadra di A. Alla fine ha scelto il ragazzo in maniera convinta. Poi tutte son state lunghe, Lorran ci lavoravamo da mesi. Lusuardi ci lavoravamo tanto. Cuadrado è stata rapida. In 48 ore ci ha dato la risposta, dopo tre giorni era a Pisa. Avere questi giocatori portano ad alzare il livello in tutti i sensi”.

Infine, su Stengs, dichiara: “Ci siamo arrivati tramite rapporti con il giocatore. Deve ritrovare un po’ di condizione fisica, ma potenzialmente è un giocatore incredibile. Potrà alzare il livello qualitativo davanti”.