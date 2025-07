Le parole del direttore sportivo del Pisa, Davide Vaira

Il direttore sportivo del Pisa, Davide Vaira, ha tenuto un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Direttamente dalla sede del ritiro, Morgex in Valle d’Aosta, il ds ha affronto alcuni temi attuali riguardanti la propria squadra.

Ha iniziato con le emozioni che trasmette la Serie A: “Siamo felici di preparare la stagione. 10 anni fa iniziavo in Serie D e piano piano sono riuscito a coronare un sogno. Il posto si presta e ti permette di lavorare bene. Essendo una neopromossa c’è grande entusiasmo, oggi c’erano tanti tifosi a seguirci.”

Per poi proseguire con il mercato: “Simeone? È normale che il suo nome venga associato al Pisa. Giovanni è un campione affermato, è un sogno, è un giocatore che ci piace ma è una cosa non scontata. È normale che la gente di Pisa sogni, noi siamo ambiziosi ma capiamo che stiamo parlando di un Campione d’Italia. Stiamo parlando con il Napoli e sappiamo che non sarà facile.”

Il ds ha poi continuato a parlare di altre due trattative avviate: “Zerbin? È un giocatore importante. A livello personale ha fatto 6 mesi di alto livelli e anche lui ci piace. Stiamo parlando con il suo entourage e con il club. Noi siamo sempre positivi quando ci approcciami a un giocatore, anche per lui non sarà facile. Sappiamo che dobbiamo conquistarci una credibilità essendo una neopromossa ma credo che abbiamo gli argomenti giusti.”

Per poi concludere sul difensore argentino: “Troilo? C’è ottimismo, è un giocatore che abbiamo seguito molto e ci piace. È un po’ che stiamo parlando con il Belgrano e siamo a buon punto. Abbiamo un accordo con il ragazzo e dobbiamo limare con il Belgrano. Siamo fiduciosi.”