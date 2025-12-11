Con un post sui social, Davide Vagnati ha salutato il Torino dopo la fine dell’esperienza come ds e responsabile dell’area tecnica granata

Nella giornata di ieri, 10 dicembre, il Torino ha esonerato Davide Vagnati, ormai ex direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica granata.

Al suo posto è tornato Gianluca Petrachi, già ds tra il 2010 e il 2019, quando era passato alla Roma.

Nel frattempo, Vagnati ha salutato il Torino con un post sui propri social, esordendo così: “Sono stati anni intensi, vissuti con grande responsabilità e impegno“.

L’ex ds granata ha continuato ringraziando il presidente Urbano Cairo e parlando dell’esperienza vissuta in questi anni: ecco le sue parole.

Il saluto di Vagnati al Torino

“Aver rappresentato una società così importante mi ha gratificato e onorato” prosegue Vagnati, che ha ricoperto questo ruolo per cinque anni, dal suo arrivo nel 2020 dopo l’esperienza alla SPAL.

Il messaggio dell’ormai ex direttore sportivo si conclude così: “Ringrazio il Presidente e tutti coloro che hanno, insieme a me, vissuto e condiviso questo lungo percorso“.