Ribaltone improvviso nell’area tecnica del Torino. Il club saluta il direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati dopo cinque stagioni.

Scossone dirigenziale in casa Torino. Il club del presidente Urbano Cairo ha deciso di azzerare i vertici dell’area tecnica. È ufficiale l’esonero di Davide Vagnati, che lascia la carica di Direttore Sportivo e di Responsabile dell’Area Tecnica con effetto immediato.

Si chiude così un capitolo durato cinque anni: Vagnati era arrivato nel 2020 dopo l’esperienza alla SPAL. Ma la notizia del giorno è doppia, perché l’addio di Vagnati coincide con un ritorno.

Per sostituire il dirigente uscente, il Torino ha scelto di affidarsi a un volto storico dell’era Cairo: Gianluca Petrachi. Per dirigente si tratta di un ritorno a casa. Petrachi è stato infatti l’artefice del mercato granata per quasi un decennio, dal 2010 al 2019.

Di seguito il comunicato del club.

Il comunicato del Torino

Il comunicato del Torino annuncia: “Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!”.