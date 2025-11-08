Torino, Vagnati: “Dobbiamo avere coraggio, l’atteggiamento farà la differenza”

Le parole di Davide Vagnati, Responsabile dell’Area Tecnica del Torino, a pochi minuti dal derby contro la Juventus

Tutto pronto per “il derby della Mole”. Juventus e Torino stanno per scendere in campo in questa undicesima giornata di Serie A.

Il Torino vorrà provare a rompere il tabù derby. I granata inseguono la prima vittoria contro la Juventus dal 2015, mentre l’ultimo successo in casa dei bianconeri risale addirittura al 9 aprile 1995.

La squadra di Baroni sta vivendo un buon momento con 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite di Serie A.

Nel pre partita è intervenuto il Responsabile dell’Area Tecnica del Torino, Davide Vagnati. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Davide Vagnati

Vagnati ha esordito dicendo: “Il derby è una partita importante, la storia non ci dice cose positive ma è un motivo in più per fare una partita straordinaria. Dobbiamo avere un bell’atteggiamento in campo perché fa la differenza“.

Il direttore tecnico ha aggiunto: “Dobbiamo avere coraggio, possiamo fare una partita seria contro una squadra forte. Possiamo fare un grande match, Voglio che giochiamo la partita, non subirla. Dobbiamo avere personalità“.