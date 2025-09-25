Torino, Vagnati: “Dobbiamo avere un atteggiamento diverso da quello avuto con l’Atalanta”

L’intervista di Davide Vagnati prima di Torino-Pisa, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia

Il direttore tecnico del Torino ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro il Pisa.

Le parole di Davide Vagnati: “”Dobbiamo cercare di fare risultato, prestazioni importanti con un atteggiamento diverso da quello avuto contro l’Atalanta. Abbiamo attraversato dei periodi che non ci possiamo permettere“.

Ha proseguito: “Si poteva fare meglio. Il calendario è questo. Siamo dispiaciuti per l’Atalanta, potevamo fare meglio, anche dopo la grande vittoria contro la Roma. Spiace aver fatto solo un gol, dobbiamo farne di più“.

Sulla partita contro il Pisa: “Dobbiamo passare il turno. E’ molto importante: abbiamo voglia di fare la nostra partita e passare il turno“.