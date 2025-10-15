Coppa di Liechtenstein, tre Vaduz ai quarti di finale? Lo scenario

Nella Coppa di Liechtenstein potrebbero esserci ben 3 Vaduz ai quarti di finale

Immaginate di vedere i quarti di finale di Coppa Italia con tre Inter, oppure tre Juventus, o anche tre Milan. Giusto per rendere l’idea menzionando qualche squadra.

Che cosa vuol dire nel concreto? Significa avere Inter, Inter U23 e Inter U20 ai quarti di finale della stessa coppa nazionale. Uno scenario tanto assurdo quanto impensabile, per come siamo abituati in Italia.

Bene, ora lasciamo l’Italia e andiamo in Liechtenstein. Non consideriamo il campionato ma proprio la coppa nazionale. Perché stasera – mercoledì 15 ottobre – si disputerà l’ultimo ottavo di finale. Da questa gara uscirà il nome dell’ottava squadra che disputerà i quarti.

Le altre sette sono già note, e tra loro ci sono anche il Vaduz e il Vaduz C. E presto potrebbero essere raggiunte dal Vaduz B, ma prima dovrà superare l’Eschen/Mauren. In caso di vittoria della prima squadra, nella terzultima fase della Coppa di Liechtenstein ci saranno tre Vaduz.