Un argentino salva Messi: Ustari protagonista all’esordio nel Mondiale per Club

Óscar Ustari si è preso la scena nel match inaugurale del Mondiale per Club, parando un rigore a Trezeguet e salvando l’Inter Miami di Messi

È argentino, gioca nell’Inter Miami ed è stato grande protagonista nella prima notte del Mondiale per Club. Non stiamo parlando di Lionel Messi, andato vicino al gol solo con un calcio di punizione nel corso del secondo tempo, ma di Óscar Ustari.

Il portiere classe ’86 si è preso la scena a suon di parate, consentendo alla squadra di Mascherano di portarsi a casa il primo punto della competizione. Sono ben 8 gli interventi dell’argentino, tra cui il più importante è sicuramente quello su Trezeguet, a cui ha parato un calcio di rigore pochi minuti prima dell’intervallo.

Arrivato in rosanero nel settembre 2024, al termine dell’esperienza all’Audax Italiano, il portiere cresciuto nel settore giovanile dell’Independiente è riuscito a prendere il posto di Callender a difesa della porta del club statunitense.

Non è la prima volta che Ustari si prende il ruolo da protagonista nelle notti che contano per davvero. Come quando si rese protagonista in Concacaf Champions Cup contro il Los Angeles FC ad aprile, consentendo a Messi e compagni di superare il turno contro la squadra di Giroud. In quell’occasione, il portiere argentino chiuse a quota 10 parate tra andata e ritorno, dimostrandosi all’altezza dei migliori palcoscenici.

L’esperienza in Europa e l’oro alle Olimpiadi

Nella sua lunga carriera, Óscar Ustari è passato anche dall’Europa. Fu il Getafe a prelevarlo dall’Independiente nell’estate del 2007, pagandolo circa 7 milioni di euro. Con gli Azulones collezionò 90 partite tra tutte le competizioni fino al 2012, prima del ritorno in Argentina, questa volta con la maglia del Boca Juniors. Solo un anno dopo tornò in Liga, questa volta con l’Almerìa, ma la seconda esperienza in Spagna non fu altrettanto fortunata. Nel mese di gennaio si trasferì al Sunderland, prima di un nuovo ritorno in Argentina al Newell’s. Proprio la squadra che ha visto Messi affacciarsi sul calcio per la prima volta.

In mezzo anche la gioia dell’Oro Olimpico con l’Argentina. Il portiere dell’Inter Miami collezionò tre presente nell’edizione 2008, conclusa con la vittoria dell’Albiceleste in finale contro la Nigeria, grazie a un gol di Di Marìa.

Ustari: “Bisogna sempre avere fiducia in sè stessi”

Al termine del match contro l’Al Ahly, Óscar Ustari ha dichiarato: “Qui si tratta più della squadra che di essere un eroe. Bisogna sempre avere fiducia in se stessi“. Parole da vero leader, che con le sue parate ha consentito ai rosanero di portarsi a casa il primo punto della competizione.

Il portiere ha proseguito ringraziando il lavoro di tutto lo staff: “In caso di rigore, ci sono persone dietro di me che ci aiutano sempre. Li rappresento in campo, ma il lavoro che fanno con noi fuori dal campo è fondamentale perché momenti come questo accadano“.