Panama (Imago)

Vittoria storica per il Panama, che ha battuto USA in semifinale di Nations League: l’esultanza di Los Canaleros ha fatto il giro del mondo

Ancora una volta, le sfide per le nazionali hanno lasciato il segno. Non solo in Europa, dove nella serata di giovedì sono andate in scena le gare di Nations League, ma anche negli altri continenti.

In particolar modo in America, dove al di là delle qualificazioni sudamericane per il Mondiale si sono giocate le semifinali della CONCACAF Nations League, che hanno viste impegnate anche Stati Uniti e Panama.

E proprio negli USA, in California, la nazionale panamense ha ottenuto una vittoria storica: non solo ha eliminato Le stelle e strisce – campioni delle ultime tre edizioni del torneo-, ma ha anche ottenuto il pass per la prima finale della propria storia.

Il tutto grazie a una rete di Waterman al 94′ che ha fatto il giro del mondo: non tanto per la bellezza o l’importanza, quanto più per l’esultanza dell’attaccante 33enne.

L’esultanza con Thierry Henry

Segnare dà una gioia imparagonabile, figuriamoci se lo si fa al 94′ di una semifinale importantissima per il proprio paese. Molto spesso si esulta in maniera del tutto istintiva, ed è proprio quello che ha fatto Waterman.

Il giocatore del Coquimbo, infatti, è corso subito fuori dal campo per andare ad abbracciare il suo idolo Thierry Henry, il quale si trovava lì come inviato di un programma calcistico. Waterman è stato seguito da tutti i compagni e dalle telecamere, che hanno reso virale sin da subito la scena.